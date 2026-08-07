MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 21.50 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.651 flatexDEGIRO-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 161.86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 61.86 Prozent gleich.

Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 3.86 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2009. Der Erstkurs der flatexDEGIRO-Aktie belief sich damals auf 4.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch