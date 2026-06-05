Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9188 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’303 -0.6%  Bitcoin 50’186 -0.3%  Dollar 0.7976 0.1%  Öl 97.5 5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Devisenmarkt hält sich wacker: Dollar verteidigt Gewinne - so schlägt sich der Franken
BioNTech-Aktie & Co.: Warum Unternehmen ihre Aktien im Ausland platzieren
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Apple-Aktie vor WWDC 2026: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
Suche...
eToro entdecken

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

14.74
CHF
-0.06
CHF
-0.41 %
05.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.06.2026 07:21:46

Evonik Neutral

Evonik
14.50 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Felexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15.84 € 		Abst. Kursziel*:
19.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.87%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse