Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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05.08.2026 10:02:26
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Evonik-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29.01 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Evonik-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344.709 Evonik-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’159.94 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 04.08.2026 auf 17.87 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 38.40 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 8.20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Evonik-Papiers bei 33.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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