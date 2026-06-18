FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 4. August anstehenden Zahlen dürften ein starkes zweites Quartal des Chemiekonzerns belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 22 Prozent aus und liegt damit über den Konsensschätzungen sowie der Unternehmensplanung. Da die erwartete gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal anhalten könnte, erscheine die Ebitda-Zielspanne für das Jahr zu konservativ. Die Expertin sieht ihre eigene Prognose etwas über deren oberem Ende und erwartet, dass Evonik den Ausblick zum Monatsende hin anpassen könnte./gl/ajx;