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Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

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19.06.2026 09:34:46

Evonik Hold

Evonik
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 4. August anstehenden Zahlen dürften ein starkes zweites Quartal des Chemiekonzerns belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 22 Prozent aus und liegt damit über den Konsensschätzungen sowie der Unternehmensplanung. Da die erwartete gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal anhalten könnte, erscheine die Ebitda-Zielspanne für das Jahr zu konservativ. Die Expertin sieht ihre eigene Prognose etwas über deren oberem Ende und erwartet, dass Evonik den Ausblick zum Monatsende hin anpassen könnte./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.97 € 		Abst. Kursziel*:
6.45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.05%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
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09:34 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
27.05.26 Evonik Halten DZ BANK
22.05.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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