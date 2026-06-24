Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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25.06.2026 07:42:50
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Operativ laufe es im Augenblick robust, schrieb Helena Xu am Mittwoch nach Meetings mit dem Chemiekonzern auf der German & Swiss Corporate Conference. Evonik profitiere dabei im Bereich Advanced Technologies von momentan geringerer asiatischer Konkurrenz./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 10:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Buy
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.07 €
|
Abst. Kursziel*:
24.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.23%
|
Analyst Name::
Helena Xu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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