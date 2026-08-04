Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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04.08.2026 08:44:44
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Stärke im Methionin-Geschäft mache Hoffnung auf eine positive Überraschung im dritten Quartal./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
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Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.86%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.66%
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Evonik AG
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