Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.
SMI 11’914 0.3%  SPI 16’511 0.2%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’607 0.3%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 5’468 0.4%  Gold 3’752 0.1%  Bitcoin 87’269 0.1%  Dollar 0.8000 0.0%  Öl 69.6 -0.1% 
Evonik Aktie

28.47
CHF
1.62
CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 12:01:05

Evonik Neutral

Evonik
14.36 CHF -1.12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire kappte seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2027 am Freitag im Schnitt um vier Prozent und die Ergebnisschätzungen im Schnitt um sieben Prozent. Um 2025 das Jahresziel beim operativen Gewinn zu erreichen, müsste das vierte Quartal auf Vorjahresniveau liegen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

