Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 12:01:05
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire kappte seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2027 am Freitag im Schnitt um vier Prozent und die Ergebnisschätzungen im Schnitt um sieben Prozent. Um 2025 das Jahresziel beim operativen Gewinn zu erreichen, müsste das vierte Quartal auf Vorjahresniveau liegen./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Evonik AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
14.81 €
Abst. Kursziel*:
1.28%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
14.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.49%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Evonik AG
25.09.25
|Schwache Nachfrage: Chemiekonzern Evonik senkt Prognose (AWP)
25.09.25