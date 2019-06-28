Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.04 €
|
Abst. Kursziel*:
12.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.87%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
