Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
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14.03.2026 07:29:00
Daimler Truck-Aktie unter Druck: Aktienrückkaufprogramm startet Montag
Daimler Truck startet ihr im Juli vergangenen Jahres angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro am Montag.
DAX-Konzern mitteilte. Der Erwerb soll in mehreren Tranchen erfolgen. Im Rahmen der ersten Tranche sollen eigene Aktien für einen Gesamtbetrag von bis zu 400 Millionen über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten erworben werden.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Daimler Truck-Aktie zeitweise 2,08 Prozent tiefer bei 42,76 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Daimler Truck AG,Robert Way / Shutterstock.com
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