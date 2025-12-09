Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'942 -0.3%  SPI 17'781 -0.3%  Dow 47'879 0.3%  DAX 24'160 0.5%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5'721 -0.1%  Gold 4'215 0.6%  Bitcoin 75'371 3.1%  Dollar 0.8059 -0.1%  Öl 62.0 -0.8% 
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

268.11
CHF
-15.68
CHF
-5.53 %
17:30:00
BRXC
09.12.2025 16:43:15

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
268.11 CHF -5.53%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem drohenden Einstieg des Google-Mutterkonzerns Alphabet in das Geschäft mit smarten Brillen. Die negative Kursreaktion der Essilor-Aktien sei übertrieben, denn neuer Wettbewerb sei auch förderlich für die Akzeptanz solcher Produkte bei den Verbrauchern./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
285.60 € 		Abst. Kursziel*:
27.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
286.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.62%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

