EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem drohenden Einstieg des Google-Mutterkonzerns Alphabet in das Geschäft mit smarten Brillen. Die negative Kursreaktion der Essilor-Aktien sei übertrieben, denn neuer Wettbewerb sei auch förderlich für die Akzeptanz solcher Produkte bei den Verbrauchern./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
285.60 €
|
Abst. Kursziel*:
27.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
286.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.62%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-