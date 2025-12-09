LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem drohenden Einstieg des Google-Mutterkonzerns Alphabet in das Geschäft mit smarten Brillen. Die negative Kursreaktion der Essilor-Aktien sei übertrieben, denn neuer Wettbewerb sei auch förderlich für die Akzeptanz solcher Produkte bei den Verbrauchern./rob/tih/jha/;