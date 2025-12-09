Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’889 -0.3%  SPI 17’711 -0.3%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’040 -0.4%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.3%  Gold 4’215 -0.3%  Bitcoin 72’074 -2.0%  Dollar 0.7996 -0.1%  Öl 61.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Phoenix Mecano-Aktie fester: Unternehmen verfehlt Wachstumsziel - Profitabilität bleibt oberste Priorität
Bioversys-Aktie wenig bewegt: Zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger BV100 startet
Calida-Aktie in Rot: Wäschekonzern nominiert zwei Unternehmerinnen für den Verwaltungsrat
Basilea-Aktie leichter: Suche nach neuem Antibiotikum mit Phare Bio
DKSH-Aktie fester: Marktdienstleister stärkt mit Übernahme von Invita sein Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum
Suche...
eToro entdecken

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

266.23
CHF
0.57
CHF
0.21 %
09:33:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 07:05:24

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
266.23 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas;


Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
285.40 € 		Abst. Kursziel*:
20.88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
285.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.01%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse