Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’631 -0.2%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9373 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’203 0.3%  Bitcoin 75’819 3.7%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 61.9 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Cicor-Angebot für TT Electronics unter Druck: DBAY erwägt Gegenangebot
Idorsia-Aktie: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet
Bystronic-Aktie: Bystronic nominiert prominente Industriekapitäne für Verwaltungsrat
Delivery Hero-Aktie gewinnt nach Aussicht auf Verkauf weiterer Unternehmensteile
Bitcoin nach dem Einbruch: Was historische Zyklen über die jetzige Korrektur offenbaren
Suche...
Plus500 Depot

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

270.74
CHF
-13.05
CHF
-4.60 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 17:24:30

EssilorLuxottica Kaufen

EssilorLuxottica
270.74 CHF -4.60%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Der Markteintritt weiterer Technologieunternehmen sei weniger eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bestätigung des zugrunde liegenden Wachstumstrends im Bereich KI gestu?tzter Brillen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt befinde sich erst am Anfang einer strukturellen Entwicklungsphase mit signifikantem Expansionspotenzial. "Ein offener Wettbewerb du?rfte die Marktakzeptanz zusätzlich beflu?geln, indem Innovation fördert werden. Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie schnell der Absatz tatsächlich skaliert wird und wie die Verbraucher auf Design, Funktionalität und Preisgestaltung reagieren." EssilorLuxottica und Meta schienen mit ihren smarten Brillen etwa ein bis zwei Jahre voraus zu sein. Vor dem Hintergrund des bisherigen Kursanstiegs biete die Kursschwäche eine attraktive Gelegenheit./mis/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
290.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
285.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten