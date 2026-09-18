Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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|Lukratives Engie (ex GDF Suez)-Investment?
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18.09.2026 10:02:29
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Engie (ex GDF Suez)-Aktien gewesen.
Am 18.09.2023 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Engie (ex GDF Suez)-Papier an diesem Tag 15.10 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 662.427 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 24.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’063.86 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 16’063.86 EUR, was einer positiven Performance von 60.64 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 61.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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