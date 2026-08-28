Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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28.08.2026 10:02:25
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Engie (ex GDF Suez)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Engie (ex GDF Suez)-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.03 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 830.979 Engie (ex GDF Suez)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 24.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’026.59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100.27 Prozent vermehrt.
Engie (ex GDF Suez) war somit zuletzt am Markt 63.38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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