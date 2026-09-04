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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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Hochrechnung 04.09.2026 10:02:29

CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren verdient

CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Engie (ex GDF Suez)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Engie
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Am 04.09.2016 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 14.62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.842 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 162.78 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 03.09.2026 auf 23.79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62.78 Prozent vermehrt.

Engie (ex GDF Suez) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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