CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Engie (ex GDF Suez)-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14.62 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investierten, hätten nun 683.995 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 26.56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’166.89 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81.67 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Engie (ex GDF Suez) betrug jüngst 67.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch