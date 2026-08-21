CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren eingefahren

Am 21.08.2023 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an diesem Tag bei 14.74 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67.824 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 25.57 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’734.26 EUR wert. Mit einer Performance von +73.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch