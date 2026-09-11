Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
11.09.2026 10:02:23
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 11.09.2025 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie betrug an diesem Tag 18.09 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 55.279 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 24.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’343.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.33 Prozent vermehrt.
Engie (ex GDF Suez) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61.06 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.