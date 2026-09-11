CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

Am 11.09.2025 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie betrug an diesem Tag 18.09 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 55.279 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 24.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’343.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.33 Prozent vermehrt.

Engie (ex GDF Suez) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61.06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch