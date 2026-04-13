Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
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Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
29.40 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
29.16 €
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Abst. Kursziel*:
0.82%
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Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.96%
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Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
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KGV*:
-