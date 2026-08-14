Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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|Lohnendes Engie (ex GDF Suez)-Investment?
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14.08.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.65 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.363 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (26.13 EUR), wäre die Investition nun 140.14 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40.14 Prozent gesteigert.
Engie (ex GDF Suez) wurde am Markt mit 65.94 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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