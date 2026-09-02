Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,40 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die nächsten Frankreich-Wahlen. Er geht davon aus, dass die Volatilität der Aktienkurse französischer Versorger in den kommenden Monaten zunehmen wird. Strukturelle Auswirkungen der Wahlen auf das operative Abschneiden von Engie seien aber unwahrscheinlich./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
29.40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
23.51 €
|
Abst. Kursziel*:
25.05%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.96%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-