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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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04.09.2026 13:23:51

Engie (ex GDF Suez) Market-Perform

Engie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,40 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die nächsten Frankreich-Wahlen. Er geht davon aus, dass die Volatilität der Aktienkurse französischer Versorger in den kommenden Monaten zunehmen wird. Strukturelle Auswirkungen der Wahlen auf das operative Abschneiden von Engie seien aber unwahrscheinlich./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Analyst Name::
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