NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,40 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die nächsten Frankreich-Wahlen. Er geht davon aus, dass die Volatilität der Aktienkurse französischer Versorger in den kommenden Monaten zunehmen wird. Strukturelle Auswirkungen der Wahlen auf das operative Abschneiden von Engie seien aber unwahrscheinlich./tih/gl;