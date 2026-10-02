EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.79 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72.516 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (22.52 EUR), wäre die Investition nun 1’633.07 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 63.31 Prozent gleich.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 57.92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch