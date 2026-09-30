Die Expertenmeinungen zur Engie (ex GDF Suez)-Aktie im September 2026

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Engie (ex GDF Suez)-Aktie veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,90 EUR, was einem Anstieg von 4,88 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie von 23,02 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 27,70 EUR 20,33 25.09.2026 Bernstein Research 27,70 EUR 20,33 23.09.2026 Bernstein Research 27,70 EUR 20,33 22.09.2026 Jefferies & Company Inc. 27,00 EUR 17,29 09.09.2026 Bernstein Research 29,40 EUR 27,72 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch