Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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30.09.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Engie (ex GDF Suez)-Aktie im September 2026
Was Engie (ex GDF Suez)-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Engie (ex GDF Suez)-Aktie veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,90 EUR, was einem Anstieg von 4,88 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Engie (ex GDF Suez)-Aktie von 23,02 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|27,70 EUR
|20,33
|25.09.2026
|Bernstein Research
|27,70 EUR
|20,33
|23.09.2026
|Bernstein Research
|27,70 EUR
|20,33
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|27,00 EUR
|17,29
|09.09.2026
|Bernstein Research
|29,40 EUR
|27,72
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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