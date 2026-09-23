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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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23.09.2026 14:09:51

Engie (ex GDF Suez) Outperform

Engie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,70 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Dementsprechend sei der französische Versorger Engie davon besonders negativ betroffen./la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
27.70 €
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Outperform 		Kurs*:
23.72 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
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