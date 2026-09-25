EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11.70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.547 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 23.42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200.17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 100.17 Prozent.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 60.02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch