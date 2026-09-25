Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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25.09.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11.70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.547 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 23.42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 200.17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 100.17 Prozent.
Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 60.02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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