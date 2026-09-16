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STOXX 50-Performance im Blick 16.09.2026 15:58:16

Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester

Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester

Der STOXX 50 entwickelt sich heute positiv.

Rheinmetall
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Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.39 Prozent auf 5’316.24 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0.125 Prozent fester bei 5’302.04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’295.41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’333.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5’302.04 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.268 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 5’320.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’537.45 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.24 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 1.89 Prozent auf 11.31 GBP), Enel (+ 1.84 Prozent auf 8.86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.72 Prozent auf 78.00 CHF), Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 135.20 EUR) und Rio Tinto (+ 1.36 Prozent auf 72.44 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.29 Prozent auf 36.06 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.24 Prozent auf 80.98 GBP), BP (-1.14 Prozent auf 5.74 GBP), UBS (-0.91 Prozent auf 41.48 CHF) und Rheinmetall (-0.84 Prozent auf 1’020.00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8’141’644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 534.883 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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