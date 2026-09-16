Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags fester

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:07 Uhr um 0.22 Prozent auf 6’250.03 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.317 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.241 Prozent höher bei 6’251.55 Punkten, nach 6’236.50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’274.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’240.66 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.934 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’539.59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’257.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’372.31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.83 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), Infineon (+ 1.67 Prozent auf 55.24 EUR), UniCredit (+ 1.40 Prozent auf 83.74 EUR), Enel (+ 1.39 Prozent auf 8.82 EUR) und adidas (+ 0.99 Prozent auf 143.30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-3.31 Prozent auf 78.34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.70 Prozent auf 45.31 EUR), BMW (-1.65 Prozent auf 61.82 EUR), SAP SE (-1.54 Prozent auf 184.20 EUR) und Deutsche Börse (-0.47 Prozent auf 276.10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 771’803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 534.883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch