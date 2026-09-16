STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Um 09:11 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.47 Prozent auf 6’265.50 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.317 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.241 Prozent stärker bei 6’251.55 Punkten in den Handel, nach 6’236.50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’251.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’274.06 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.689 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 6’539.59 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 6’257.42 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 5’372.31 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.10 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), Infineon (+ 1.49 Prozent auf 55.14 EUR), BASF (+ 1.06 Prozent auf 52.39 EUR), Enel (+ 0.92 Prozent auf 8.78 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.84 Prozent auf 33.62 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-0.98 Prozent auf 185.24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.84 Prozent auf 80.34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.41 Prozent auf 46.37 EUR), Deutsche Börse (-0.40 Prozent auf 276.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.31 Prozent auf 28.81 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 220’746 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 534.883 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.80 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch