Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
8.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
8.64 €
Abst. Kursziel*:
2.96%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
8.67 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.68%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
10.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
09.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
09.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
08.12.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
05.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
05.12.25
|Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
05.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Am Freitagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|13:48
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:50
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|09:16
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.12
|0.17%
