Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 6,89 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'486 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,90 GBP. Mit einem Wert von 6,89 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 261'814 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 6,91 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (3,33 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,71 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,043 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,099 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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