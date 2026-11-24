Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4.80 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.816 easyJet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.30 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Papiers am 23.11.2026 auf 6.88 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43.30 Prozent gesteigert.

easyJet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch