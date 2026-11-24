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|easyJet-Investition
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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in easyJet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4.80 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.816 easyJet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.30 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Papiers am 23.11.2026 auf 6.88 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43.30 Prozent gesteigert.
easyJet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.16 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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