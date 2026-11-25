Die easyJet-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,90 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'518 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,91 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,89 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,90 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 187'618 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 6,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,18 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 107,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,031 GBP.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,102 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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