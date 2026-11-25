|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,90 GBP an der Tafel.
Die easyJet-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 6,90 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'518 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 6,91 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 6,89 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,90 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 187'618 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 6,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 0,18 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 107,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,031 GBP.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,102 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut
easyJet-Aktie im Fokus: Drei neue Balkan-Strecken ab der Schweiz aufgenommen
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
24.11.26
|easyJet Aktie News: Anleger greifen bei easyJet am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
24.11.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
23.11.26
|easyJet Aktie News: easyJet verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.