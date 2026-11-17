|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TKMS erhält Auftrag
|
17.11.2026 14:09:00
TKMS-Aktie dennoch tiefer: Weitere Fregatten für die Deutsche Marine - Rheinmetall, RENK & HENSOLDT uneins
TKMS wird vier weitere Fregatten für die Deutsche Marine bauen.
"Mit der Bestellung der vier Optionsschiffe können wir die laufende Serienfertigung langfristig absichern", sagte TKMS-CEO Oliver Burkhard. Die Produktion der ersten beiden Fregatten des ersten Loses sei bereits angelaufen. Die erste Fregatte werde wie geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben, heisst es in der Mitteilung.
In einem schwächeren Gesamtmarkt notiert die TKMS-Aktie am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 76,00 Euro.
Derweil verlieren die Titel von Rheinmetall zeitweise 0,99 Prozent auf 762,10 Euro, jene von RENK gewinnen hingegen 0,44 Prozent auf 32,835 Euro. Die HENSOLDT-Aktien notieren 1,18 Prozent im Minus bei 80,10 Euro.
DJG/rio/uxd
Dow Jones Newswires
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
11:00
|TKMS erhält Auftrag für weitere Fregatten (AWP)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|13.11.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.