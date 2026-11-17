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17.11.2026 12:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von easyJet zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 6,89 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,89 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,90 GBP aus. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 6,88 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,88 GBP. Zuletzt wurden via London 377'157 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 6,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 0,20 Prozent niedriger. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,33 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,71 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,045 GBP, nach 0,130 GBP im Jahr 2025.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,099 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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