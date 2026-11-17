Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Deal mit WuXi Biologics sei bahnbrechend für die Bad Homburger, denn er positioniere sie neben Sandoz als langfristige Biosimilar-Champions, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. In seinem Basisszenario sehe er damit für 2035 ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro. Der steigende Ergebnisbeitrag dieses profitablen Geschäftsfelds sei in der Bewertung noch nicht berücksichtigt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Anleger zeigten sich um 13:48 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 53.89 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 20.62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125’867 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 10.0 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:00 / GMT



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