|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
17.11.2026 14:04:44
Fresenius SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel hat eine ausführliche Untersuchung des Fresenius SE-Papiers durchgeführt.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Deal mit WuXi Biologics sei bahnbrechend für die Bad Homburger, denn er positioniere sie neben Sandoz als langfristige Biosimilar-Champions, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. In seinem Basisszenario sehe er damit für 2035 ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro. Der steigende Ergebnisbeitrag dieses profitablen Geschäftsfelds sei in der Bewertung noch nicht berücksichtigt.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Anleger zeigten sich um 13:48 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 53.89 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 20.62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125’867 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 10.0 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
12:22
|Fresenius SE-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börsianer in Habachtstellung: LUS-DAX bewegt sich am Montagnachmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
16.11.26
|XETRA-Handel DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.