easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 6,89 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'925 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 498'151 easyJet-Aktien.

Bei 6,91 GBP erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 107,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,099 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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