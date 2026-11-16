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16.11.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 6,89 GBP abwärts.
Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 6,89 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'925 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 498'151 easyJet-Aktien.
Bei 6,91 GBP erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 107,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 GBP je easyJet-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,099 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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