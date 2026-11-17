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17.11.2026 09:29:00
easyJet Aktie News: easyJet verteidigt Stellung am Vormittag
Die Aktie von easyJet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 6,89 GBP.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der easyJet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 6,89 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,89 GBP. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,88 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,88 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 14'592 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 6,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 3,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,70 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 GBP.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,099 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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