DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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29.04.2026 11:22:50
DWS Group GmbHCo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe mit dem Vorsteuergewinn vor allem dank der erfolgsabhängigen Zusatzgebühren die Konsensschätzung um 24 Prozent übertroffen, schrieb Michael Werner am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Erträge lägen über den Erwartungen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.55 €
|
Abst. Kursziel*:
18.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.55%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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|UBS AG
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|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|11:22
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09:57
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|11:22
|DWS Group Buy
|UBS AG
|08:59
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
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|09:57
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|Barclays Capital
|08:21
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
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|30.01.26
|DWS Group Neutral
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|29.01.26
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