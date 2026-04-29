DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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29.04.2026 12:08:19
DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Hauptsächlich von den Performance-Gebühren getrieben habe der Vermögensverwalter die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Bemerkenswert sei aber auch die Kostenkontrolle der Deutsche-Bank-Tochter./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.99%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
12:29
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|EQS-News: DWS mit solidem Start in das Jahr (EQS Group)
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28.04.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Dienstagnachmittag vor (finanzen.ch)
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22.04.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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