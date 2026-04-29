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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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29.04.2026 12:08:19

DWS Group GmbHCo Hold

DWS Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Hauptsächlich von den Performance-Gebühren getrieben habe der Vermögensverwalter die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Bemerkenswert sei aber auch die Kostenkontrolle der Deutsche-Bank-Tochter./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
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