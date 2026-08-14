DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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14.08.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 74,25 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 74,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'530 Punkten tendiert. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 74,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 641 Stück.
Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,07 Prozent niedriger. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,39 Prozent.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,44 EUR aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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