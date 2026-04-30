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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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30.04.2026
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29.04.2026 09:57:34

DWS Group GmbHCo Equal Weight

DWS Group
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DWS nach Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Equal Weight" belassen. Michael Sanderson sah in seiner ersten Reaktion am Mittwoch vor allem das Ergebnis je Aktie und den Vorsteuergewinn klar über den Erwartungen, aber auch die Erträge und die Kostenentwicklung. Allerdings seien die Mittelzuflüsse darunter geblieben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
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