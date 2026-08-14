DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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14.08.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteidigt am Mittag Vortagesniveau
Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,90 EUR.
Bei der DWS Group GmbH-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 32'588 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 74,40 EUR. Bei 73,75 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'984 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. 3,65 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 32,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2025 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,44 EUR je Aktie ausschütten.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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