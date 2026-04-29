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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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30.04.2026 13:05:42

DWS Group GmbHCo Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht der Deutsche-Bank-Fondstochter an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
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