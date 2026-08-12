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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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DWS Group GmbH-Investment im Blick 12.08.2026 10:02:28

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

DWS Group
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Heute vor 1 Jahr wurden DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die DWS Group GmbH-Aktie an diesem Tag 54.85 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in DWS Group GmbH-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.232 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 75.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’367.37 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.74 Prozent erhöht.

DWS Group GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.82 Mrd. Euro gelistet. DWS Group GmbH-Papiere wurden am 23.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie belief sich damals auf 32.55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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