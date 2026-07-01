DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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DWS Group GmbHCo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner schraubte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen die Ergebnisschätzungen (EPS) für die meisten der von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwalter nach oben. Rückenwind komme von den starken Finanzmärkten. Nach der jüngsten Kursrally sei die Branche nicht mehr günstig bewertet, aber auch noch nicht teuer./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.82 €
|
Abst. Kursziel*:
5.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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