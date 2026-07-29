DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Tom Mills bemängelte am Mittwoch nach den Quartalszahlen der Fondsgesellschaft die geringeren Gebühren und höheren Kosten. Positiv sei aber die Entwicklung des Nettozuflusses und des Überschusskapitals. Letzteres liege mit 1,2 Milliarden Euro über der für das kommende Jahr geplanten Sonderdividende./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
68.15 €
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Abst. Kursziel*:
-25.17%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
68.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.17%
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Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
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