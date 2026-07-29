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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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29.07.2026 14:55:46

DWS Group GmbHCo Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Tom Mills bemängelte am Mittwoch nach den Quartalszahlen der Fondsgesellschaft die geringeren Gebühren und höheren Kosten. Positiv sei aber die Entwicklung des Nettozuflusses und des Überschusskapitals. Letzteres liege mit 1,2 Milliarden Euro über der für das kommende Jahr geplanten Sonderdividende./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
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