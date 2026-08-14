DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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14.08.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 73,75 EUR nach.
Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 73,75 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'516 Punkten realisiert. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 73,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18'051 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,86 Prozent zulegen. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 46,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,44 EUR ausgeschüttet werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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