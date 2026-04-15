Drägerwerk vz. 89.09 CHF -0.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die operative Marge habe sich zum Jahresauftakt stark verbessert, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Medizintechnik-Unternehmen bestätigt./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.