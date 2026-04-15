Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
88.70CHF
1.50CHF
1.72 %
10:05:03
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.04.2026 08:01:27
Drägerwerk Hold
Drägerwerk vz.
89.09 CHF -0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die operative Marge habe sich zum Jahresauftakt stark verbessert, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Medizintechnik-Unternehmen bestätigt./rob/niw/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
97.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
97.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.82%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
16.04.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht (Dow Jones)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15.04.26
|TecDAX aktuell: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
13.04.26