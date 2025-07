HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die am Freitagabend vorgelegten vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnikkonzerns hätten seine Erwartungen "auf ganzer Linie übertroffen", schrieb Christian Ehmann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ck/ag;