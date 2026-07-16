Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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Drägerwerk Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Die starken vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnik-Unternehmens untermauerten die strukturelle Margenverbesserung durch besseren Mix und Kostendisziplin, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dräger liege voll auf Kurs, die operative Stärke sei im aktuellen Kursniveau allerdings bereits gut reflektiert./niw/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:14 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Halten
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
86.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
87.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
15.07.26
|XETRA-Handel So steht der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|79.90
|4.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:38
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DZ BANK
ASML NV Kaufen
|15:13
|
Baader Bank
Deutsche Beteiligungs Buy
|15:01
|
DZ BANK
Drägerwerk vz. Halten
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
ASML NV Hold
|14:38
|
Jefferies & Company Inc.
RENK Buy
|14:08
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|14:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ABB Hold