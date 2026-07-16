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Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636

79.90
CHF
3.30
CHF
4.31 %
16:35:17
SWX
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16.07.2026 15:01:26

Drägerwerk Halten

Drägerwerk vz.
80.43 CHF 2.94%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Die starken vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnik-Unternehmens untermauerten die strukturelle Margenverbesserung durch besseren Mix und Kostendisziplin, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dräger liege voll auf Kurs, die operative Stärke sei im aktuellen Kursniveau allerdings bereits gut reflektiert./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:09 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:14 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Halten
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
86.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
87.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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